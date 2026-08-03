Площадь возгорания на складе Wildberries под Владимиром снизили до 3 тыс. кв. м

По состоянию на 20:00 площадь возгорания и задымления на складе Wildberries во Владимирской области удалось сократить до 3 тыс. кв. м отдельными очагами. Задействованные в тушении бригады из Подмосковья и Ивановской области возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.