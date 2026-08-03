Жителя Курска приговорили к 16 годам колонии по делу о госизмене

При назначении наказания суд частично сложил сроки по нескольким статьям и назначил Павлову 16 лет лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, после чего будет направлен в исправительную колонию строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей, ограничение свободы сроком на один год и постановил конфисковать 20 тысяч рублей, признанных доходом от преступной деятельности. Решение суда пока не вступило в законную силу.