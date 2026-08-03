Мальчик выпал из окна жилого дома на проспекте 60-летия Октября в Москве

13 июля двухлетний мальчик выпал из окна квартиры четвертого этажа в поселке базы отдыха «Солнечная Поляна» под Одинцовом. Инцидент произошел после того, как ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Мальчика доставили в больницу.