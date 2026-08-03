Мальчик выпал из окна жилого дома на проспекте 60-летия Октября в Москве

Четырехлетний мальчик выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома на проспекте 60-летия Октября в Москве. Об этом в понедельник, 3 августа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Предварительно, ребенок на короткое время остался без присмотра взрослых. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По данному факту проводится процессуальная проверка. Ход и результаты расследования находятся на особом контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры.
13 июля двухлетний мальчик выпал из окна квартиры четвертого этажа в поселке базы отдыха «Солнечная Поляна» под Одинцовом. Инцидент произошел после того, как ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Мальчика доставили в больницу.