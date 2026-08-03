Гулявшую голой участницу «Дома-2» Брагину задержали после выхода из спецприемника

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и блогер Анастасия Брагина была повторно задержана в Москве сразу после освобождения из специального приемника. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
По имеющимся данным, как только девушка покинула здание учреждения, к ней подошли двое правоохранителей, сообщили о новом задержании и сопроводили ее обратно на территорию спецприемника. Брагина успела лишь воскликнуть: «Подождите!».
Две недели назад суд признал блогершу виновной в совершении административного правонарушения по статье о мелком хулиганстве. Поводом послужила ее прогулка по столице в обнаженном виде. Тогда ей назначили административный арест и выписали штраф в размере четырех тысяч рублей, говорится в публикации.
Девушка вышла на улицу голой днем 19 июля. Она снимала происходящее на видео, которое впоследствии выложила у себя в соцсетях. Сама Брагина назвала свой поступок манифестом и объяснила, что таким образом пыталась «попросить у Вселенной» 21 миллион рублей. Чем еще известна Брагина — в материале «Вечерней Москвы».