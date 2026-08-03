Гулявшую голой участницу «Дома-2» Брагину задержали после выхода из спецприемника

Две недели назад суд признал блогершу виновной в совершении административного правонарушения по статье о мелком хулиганстве. Поводом послужила ее прогулка по столице в обнаженном виде. Тогда ей назначили административный арест и выписали штраф в размере четырех тысяч рублей, говорится в публикации.