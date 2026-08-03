При атаках ВСУ в Херсонской области погиб человек, ещё 23 получили ранения

Помимо ударов с применением БПЛА, в регионе произошли несколько инцидентов, связанных с минами. В Казачьих Лагерях после детонации взрывоопасного предмета пострадали два человека, а на участке дороги Раденск — Великие Копани женщина получила ранения при подрыве трактора на мине. Также сообщается о пострадавших в Великих Копанях, Садовом, Голой Пристани и Подо-Калиновке. Часть раненых была доставлена в медицинские учреждения, одна из пострадавших от госпитализации отказалась.