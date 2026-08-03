При атаках ВСУ в Херсонской области погиб человек, ещё 23 получили ранения

По данным властей региона, мужчина погиб в Великой Кардашинке после сброса боеприпаса с беспилотника. Среди пострадавших оказались жители Каховки, Алёшек, Таврийска, Новой Каховки, Чаплинки и других населённых пунктов.
Наиболее массовые последствия атаки зафиксировали в Каховке, где ранения получили семь человек. В Алёшках пострадали ещё четверо жителей. В Новой Каховке помощь потребовалась двум мужчинам, которых госпитализировали.
Помимо ударов с применением БПЛА, в регионе произошли несколько инцидентов, связанных с минами. В Казачьих Лагерях после детонации взрывоопасного предмета пострадали два человека, а на участке дороги Раденск — Великие Копани женщина получила ранения при подрыве трактора на мине. Также сообщается о пострадавших в Великих Копанях, Садовом, Голой Пристани и Подо-Калиновке. Часть раненых была доставлена в медицинские учреждения, одна из пострадавших от госпитализации отказалась.
За прошедшие дни сапёры обнаружили и обезвредили шесть взрывоопасных предметов, ещё два ранее найденных боеприпаса были уничтожены. Повреждения жилых домов и инфраструктуры зарегистрированы в Алёшках, Каховке, Новой Каховке, Скадовске, Таврийске, Чаплинке и других населённых пунктах. В Новой Каховке, в частности, повреждена квартира в многоквартирном доме.
Ранее Life.ru писал, что в городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке. Среди пострадавших трое детей. У большинства из них минно-взрывные травмы. Сразу после происшествия к работе приступили врачи городской больницы и специалисты из Архипо-Осиповки. В Геленджик также приехали медики из первой и детской краевых больниц. Часть пациентов планируют перевезти в региональные медицинские центры для дальнейшего лечения.
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