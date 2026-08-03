В Ленобласти при пожаре на складе бумаги пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате пожара площадью 500 кв. м на складе бумаги в Ленинградской области. Пожар ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«Огнеборцы ликвидировали пожар в складском здании. Горел одноэтажный склад бумаги. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Двое пострадавших с места госпитализированы», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло в деревне Старицы, в промзоне. По заявке о возгорании ангара к месту выезжали 42-я и 43-я пожарно-спасательные части 18 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
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