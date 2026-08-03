Пожар площадью 110 квадратных метров произошел в здании в Санкт-Петербурге

Пожар площадью 110 квадратных метров произошел в двухэтажном здании в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.
Огонь вспыхнул в доме № 11 на улице Михайлова недалеко от Финляндского вокзала.
«В двухэтажном, размером 20×90 метров здании, происходит горение обстановки на площади 110 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.
К тушению привлекли 28 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. По открытым данным, в здании по этому адресу расположены расчетно-кассовый центр и отделения банков.
В июне неподалеку от Финляндского вокзала загорелся ангар площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь распространился на 400 квадратных метров, пострадали два человека. Пожар тушили около девяти часов, на месте работали 64 спасателя и 15 единиц техники.