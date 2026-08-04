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В Ленинградской области два человека пострадали при пожаре в ангаре

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Пожар в ангаре с бумагой произошел в деревне Старицы Гатчинского района Ленинградской области на площади 500 квадратных метров, пострадали два человека, возгорание ликвидировано, сообщило региональное управление МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«Огнеборцы ликвидировали пожар в складском здании… Горел одноэтажный склад бумаги. Площадь пожара составила 500 квадратных метров», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».

Как уточнили спасатели, в результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы.

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