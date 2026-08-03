Четырехлетний мальчик выпал из окна в Москве

Четырехлетний ребенок выпал с балкона квартиры на пятом этаже жилого дома, расположенного на проспекте 60-летия Октября в Москве, сообщил официальный канал Прокуратуры Москвы на платформе «Макс».
«С балкона окна квартиры 5-го этажа жилого дома на проспекте 60-летия Октября выпал ребенок. 4-летний мальчик на непродолжительное время остался без присмотра родителей. Ребенку оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел из-за того, что малолетний мальчик остался без присмотра взрослых в помещении с открытым окном. В настоящее время пострадавшему оказывается вся необходимая экстренная медицинская помощь.
Прокуратура Москвы напоминает родителям о недопустимости оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту произошедшего, находятся на особом контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры.