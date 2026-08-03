Сальдо: В Херсонской области частично нарушено электроснабжение после атак ВСУ

На территории Херсонской области в понедельник, 3 августа, частично нарушено электроснабжение в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области», — написал он в мессенджере MAX.
Как уточнил Сальдо, на месте аварий работаю энергетики и сотрудники аварийных служб. Идет работа по восстановлению подачи электроэнергии в дома.
Ранее KP.RU сообщал, что несколько населенных пунктов в Херсонской области подверглись массированным артиллерийским ударам со стороны киевского режима. ВСУ на протяжении суток вела обстрелы гражданской инфраструктуры с использованием ствольной артиллерии.