Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо: В Херсонской области частично нарушено электроснабжение после атак ВСУ

В Херсонской области восстанавливают электроснабжение в нескольких населенных пунктах после атаки киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

На территории Херсонской области в понедельник, 3 августа, частично нарушено электроснабжение в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области», — написал он в мессенджере MAX.

Как уточнил Сальдо, на месте аварий работаю энергетики и сотрудники аварийных служб. Идет работа по восстановлению подачи электроэнергии в дома.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько населенных пунктов в Херсонской области подверглись массированным артиллерийским ударам со стороны киевского режима. ВСУ на протяжении суток вела обстрелы гражданской инфраструктуры с использованием ствольной артиллерии.

Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.
Читать дальше