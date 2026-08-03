В Азовской больнице дали комментарий по поводу заражения ребёнка ВИЧ и гепатитом

Главврач уточнил, что пациентка получала помощь в центральной городской больнице Азова. Медицинские процедуры ей также проводили в других учреждениях. Больница сотрудничает с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, региональным Минздравом и следственными органами. Бридковский отметил заинтересованность учреждения в выяснении обстоятельств, которые произошли два года назад.