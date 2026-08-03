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Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом

В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погибла женщина. Ещё двое жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Атака произошла в посёлке Октябрьский Белгородского округа. По данным штаба, удар FPV-дрона пришёлся по машине, в которой находились люди. Получившая травмы женщина умерла до прибытия помощи. Ещё одну женщину и мужчину с осколочными ранениями направили в областную клиническую больницу. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжёлое.

В Херсонской области за последние дни в результате атак и подрывов на минах погиб мирный житель, ещё 23 человека получили ранения. Расчёты ПВО сбили 76 украинских дронов. Повреждения жилых домов и инфраструктуры зарегистрированы как минимум в шести населённых пунктах. В Новой Каховке, в частности, повреждена квартира в многоквартирном доме.

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