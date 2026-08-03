Пьяный волгоградец пытался скрыться от ДПС, но не смог оторваться от погони

В Волжском правоохранителям пришлось погоняться за автомобилистом, который не желал общаться с нарядом дорожно-патрульной службы, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Госавтоинспекторы из отдельной специализированной роты заметили Lada Vesta, когда легковушка отъезжала от одного из увеселительных заведений. Однако автомобилист тоже заметил экипаж правоохранителей и решил «дать по газам». В попытке оторваться от полиции водитель отечественной легковушки грубо нарушал ПДД и подвергал опасности жизни других участников дорожного движения.
Скрыться ему так и не удалось — Госавтоинспекторы сумели заблокировать его машину в одном из гаражных кооперативов. За рулем легковушки они обнаружили 35-летнего жителя Быковского района, который оказался нетрезв. Нарушителя ждет административное наказание, а его машина отправлена на спецстоянку.
Ранее в Суровикинском районе, стражам порядка пришлось стрелять по колесам другого авто, чтобы остановить погоню, устроенную подростком без водительских прав.