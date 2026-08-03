Пьяный волгоградец пытался скрыться от ДПС, но не смог оторваться от погони

Госавтоинспекторы из отдельной специализированной роты заметили Lada Vesta, когда легковушка отъезжала от одного из увеселительных заведений. Однако автомобилист тоже заметил экипаж правоохранителей и решил «дать по газам». В попытке оторваться от полиции водитель отечественной легковушки грубо нарушал ПДД и подвергал опасности жизни других участников дорожного движения.