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В Новгородской области частный самолет совершил аварийную посадку

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на озере Ильмень.

Источник: Аргументы и факты

В Новгородской области легкомоторный частный самолет Л-4 совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень. Инцидент произошел вечером в районе Аркадского залива недалеко от деревни Малое Лучно Новгородского округа.

По предварительным данным, на борту находились два человека. После приземления они самостоятельно выбрались на берег, пострадавших в результате происшествия нет.

На месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют обстоятельства случившегося. В региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели продолжают необходимые мероприятия в районе аварийной посадки.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна после пропажи мониторившего пожарную обстановку самолета Cessna 182 в Иркутской области.

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