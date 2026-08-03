В Новгородской области частный самолет совершил аварийную посадку

В Новгородской области легкомоторный частный самолет Л-4 совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень. Инцидент произошел вечером в районе Аркадского залива недалеко от деревни Малое Лучно Новгородского округа.
По предварительным данным, на борту находились два человека. После приземления они самостоятельно выбрались на берег, пострадавших в результате происшествия нет.
На месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют обстоятельства случившегося. В региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели продолжают необходимые мероприятия в районе аварийной посадки.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна после пропажи мониторившего пожарную обстановку самолета Cessna 182 в Иркутской области.