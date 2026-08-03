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Женщина погибла и двое ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородском округе в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины погибла женщина, еще двое человек получили ранения. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил оперштаб региона.

В Белгородском округе в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины погибла женщина, еще двое человек получили ранения. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил оперштаб региона.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский — беспилотник нанес удар по автомобилю. Женщина, находившаяся в машине, скончалась на месте от полученных травм.

— Выражаем соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении оперштаба.

Мужчину и женщину с множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу. Состояние мужчины медики оценивают как тяжелое. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Минимум семь человек погибли при атаке украинского беспилотника по пляжу в Геленджике. Среди них есть ребенок. Дрон спикировал прямо на берег, где отдыхали туристы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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