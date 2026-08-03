Экипаж атакованного турецкого судна эвакуирован в Новороссийск

В заявлении ведомства отмечается, что, по неподтвержденным данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Удар пришелся по носовой части и каютам судна, на борту которого продолжается пожар. В турецком Минтрансе добавили: «Из-за сохраняющейся угрозы атак беспилотников в этом районе проведение спасательной операции невозможно».
Согласно информации газеты Cumhuriyet, Nadhezna следовало из Самсуна в Новороссийск с грузом свежих овощей и фруктов. Капитан Ялчин Шахин заявил, что судно было атаковано пятью-шестью беспилотниками, принадлежавшими Украине.