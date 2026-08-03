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Экипаж атакованного турецкого судна эвакуирован в Новороссийск

На судне Nadhezna, подвергшемся атаке морских беспилотников в Черном море, находились 22 члена экипажа. Как сообщило Генеральное управление по морским делам турецкого Минтранса, все они были эвакуированы в порт Новороссийска с использованием «морских средств, принадлежащих Российской Федерации».

Источник: Reuters

В заявлении ведомства отмечается, что, по неподтвержденным данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Удар пришелся по носовой части и каютам судна, на борту которого продолжается пожар. В турецком Минтрансе добавили: «Из-за сохраняющейся угрозы атак беспилотников в этом районе проведение спасательной операции невозможно».

Согласно информации газеты Cumhuriyet, Nadhezna следовало из Самсуна в Новороссийск с грузом свежих овощей и фруктов. Капитан Ялчин Шахин заявил, что судно было атаковано пятью-шестью беспилотниками, принадлежавшими Украине.

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