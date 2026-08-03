Четырёхлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа в Москве

Ранее в Приморье врачи спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа в Большом Камне. У пациентки выявили сразу несколько повреждений: перелом бедра, ушиб лёгких и развившуюся позже посттравматическую пневмонию. Несколько дней она провела в реанимации, где медики стабилизировали её состояние и поддерживали работу жизненно важных органов.