«Эвакуировали 6 детей»: в Калининграде горит вилла-памятник

В Калининграде горит вилла-памятник, построенная в начале XX века (переулок Грибоедова, дом № 1). О пожаре и эвакуации жителей сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«3 августа в 20:10 от оператора “Системы-112” поступило сообщение о пожаре на переулке Грибоедова. Произошло возгорание кровли двухэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой. Оперативно прибывшие огнеборцы эвакуировали из здания 24 человека, в том числе 6 детей. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнём. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет», — сообщает подробности пресс-служба.
На месте, как уточняется, работают 28 сотрудников и 7 единиц специальной техники МЧС России.
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».
Вилла в переулке Грибоедова постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 вилла получила статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. ОКН представляет собой двухэтажное здание в югендстиле с эркерами, верандами, балконами, консолями и слуховыми окнами типа «летучая мышь», облицовка части фасадов гонтом из ясеня.
Отметим, что весной 2021 года Фонд капитального ремонта столкнулся с проблемами во время работ на этом здании. Жители выступили против замены гонта из ясеня на гонт из лиственницы, из-за чего ремонт был приостановлен. В результате руководство Фонда пошло навстречу жильцам и изменило проект.