«Эвакуировали 6 детей»: в Калининграде горит вилла-памятник

Отметим, что весной 2021 года Фонд капитального ремонта столкнулся с проблемами во время работ на этом здании. Жители выступили против замены гонта из ясеня на гонт из лиственницы, из-за чего ремонт был приостановлен. В результате руководство Фонда пошло навстречу жильцам и изменило проект.