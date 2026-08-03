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Под Белгородом при атаке БПЛА погиб человек

Один человек погиб, еще двое ранены при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль под Белгородом.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате удара погибла женщина, находившаяся в машине. Об этом сообщил оперштаб региона.

Еще два человека получили множественные осколочные ранения. Пострадавших доставляют в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По предварительной информации, состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту в городе Короче Белгородской области, при атаке пострадали мужчина и юноша.

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