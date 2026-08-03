Под Белгородом при атаке БПЛА погиб человек

В поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате удара погибла женщина, находившаяся в машине. Об этом сообщил оперштаб региона.
Еще два человека получили множественные осколочные ранения. Пострадавших доставляют в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
По предварительной информации, состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту в городе Короче Белгородской области, при атаке пострадали мужчина и юноша.
Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.Читать дальше