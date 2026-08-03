Один человек погиб, двое ранены под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ

Женщина погибла при атаке на автомобиль под Белгородом в понедельник, 3 августа. Об этом информирует оперштаб региона.
«В поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте», — сказано в релизе ведомства, размещенном в Telegram-канале.
Также сообщается о двоих раненых — мужчине и женщине. Они госпитализированы. При этом состояние мужчины медики характеризуют как тяжёлое.
Ранее пенсионерка с внуком пострадали при детонации дрона ВСУ под Белгородом. Украинский беспилотник сдетонировал во дворе частного дома в хуторе Первомайский.
Тем временем силы ПВО сбили 58 беспилотников ВСУ над регионами России за день. Также дроны были сбиты над акваторией Чёрного моря.
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