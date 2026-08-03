Жителя Великого Новгорода арестовали за сексуальное насилие над ребенком

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Житель Великого Новгорода арестован по обвинению в сексуальном насилии над ребенком 2025 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба судов Новгородской области.
«3 августа Новгородский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый 2004 года рождения в городе Великий Новгород, находясь совместно с малолетним 2025 года рождения, совершил в отношении последнего иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.
Суд счел убедительными доводы следствия, что, находясь на свободе, обвиняемый может попытаться избежать уголовной ответственности, скрыться от органов следствия, повлиять на свидетелей уголовного дела. Фигурант арестован до 30 сентября. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.