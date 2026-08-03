Жителя Великого Новгорода арестовали за сексуальное насилие над ребенком

«3 августа Новгородский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый 2004 года рождения в городе Великий Новгород, находясь совместно с малолетним 2025 года рождения, совершил в отношении последнего иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.