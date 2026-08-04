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Сальдо назвал удар ВСУ по пляжу под Геленджиком гнусным преступлением

Семь человек погибли при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по пляжу в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с журналистами назвал атаку гнусным преступлением.

«Целенаправленное убийство мирных жителей, особенно детей, — гнусное преступление, которому нет и не может быть оправдания», — заявил Сальдо.

Губернатор передал соболезнования родственникам погибших от имени жителей Херсонской области. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что в городской больнице Геленджика оставались 18 пострадавших после атаки на пляж в Архипо-Осиповке. Среди них находились трое детей. Пациентов разместили в хирургическом и травматологическом отделениях, состояние некоторых медики оценивали как тяжёлое. Одного ребёнка готовили к переводу в краевую больницу. У большинства пострадавших врачи выявили минно-взрывные травмы. К работе подключились медики Геленджика и Архипо-Осиповки, а также специалисты двух краевых больниц. После атаки власти Геленджика открыли горячую линию.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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