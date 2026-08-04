Сальдо назвал удар ВСУ по пляжу под Геленджиком гнусным преступлением

Ранее сообщалось, что в городской больнице Геленджика оставались 18 пострадавших после атаки на пляж в Архипо-Осиповке. Среди них находились трое детей. Пациентов разместили в хирургическом и травматологическом отделениях, состояние некоторых медики оценивали как тяжёлое. Одного ребёнка готовили к переводу в краевую больницу. У большинства пострадавших врачи выявили минно-взрывные травмы. К работе подключились медики Геленджика и Архипо-Осиповки, а также специалисты двух краевых больниц. После атаки власти Геленджика открыли горячую линию.