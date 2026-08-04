В Индии крокодил утащил женщину в реку во время купания

Происшествие вызвало обеспокоенность среди жителей затопленных населённых пунктов округа. Они заявляют, что столкновения с дикими животными в этом районе происходят неоднократно, а меры по защите людей остаются недостаточными. Местные жители утверждают, что ранее сообщали о проблеме окружным властям во время визита сборщика налогов Кендрапады в пострадавшие от наводнения районы. Тогда им пообещали, что лесной департамент проведёт разъяснительные мероприятия и предупредит население об опасности нападений крокодилов и диких кабанов. Однако никаких подобных программ до сих пор организовано не было.