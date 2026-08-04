Жителя Курска осудили за помощь украинскому воинскому подразделению

Как передает ТАСС, речь идет о Данииле Павлове. По версии суда, он был шпионом и действовал в пользу «Легиона “Свобода России”» (признан в России террористическим и запрещен). Для перехода на сторону противника Павлов передавал сведения, составляющие гостайну, а также информацию, которая использовалась против безопасности России, добавили в пресс-службе суда. Кроме того, фигурант дела легализовал «денежные средства, приобретенные в результате совершения им вышеуказанных преступлений».