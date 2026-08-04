Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Курска осудили за помощь украинскому воинскому подразделению

Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего жителя Курска к 16 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, участии в террористической организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего жителя Курска к 16 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, участии в террористической организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Как передает ТАСС, речь идет о Данииле Павлове. По версии суда, он был шпионом и действовал в пользу «Легиона “Свобода России”» (признан в России террористическим и запрещен). Для перехода на сторону противника Павлов передавал сведения, составляющие гостайну, а также информацию, которая использовалась против безопасности России, добавили в пресс-службе суда. Кроме того, фигурант дела легализовал «денежные средства, приобретенные в результате совершения им вышеуказанных преступлений».

Из 16 лет лишения свободы Даниил Павлов должен провести первые три года в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему ограничение свободы на один год и штраф в размере 40 тыс. руб. Еще 20 тыс. руб., которые Павлов получил за совершение преступлений, обращены в доход государства.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше