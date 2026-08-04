Три рейса Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию

Ранее уже случалась задержка, связанная с этой авиакомпанией. 25 июля тысячи российских туристов столкнулись с массовыми задержками рейсов Turkish Airlines и не могли вылететь в Турцию или вернуться в Россию. Во Внукове несколько рейсов на турецкие курорты задержались на много часов, один из них пассажиры ждали более 12 часов, а вылет из Даламана в Москву перенесли более чем на десять часов.