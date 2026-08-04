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На горячую линию Геленджика после атаки БПЛА ВСУ поступило более 120 звонков

После атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Архипо-Осиповку в Геленджике продолжают принимать обращения от граждан. На организованную городом горячую линию уже поступил 121 звонок, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Источник: Life.ru

По его словам, специалисты уточняют обстоятельства и консультируют обратившихся. Если требуется дополнительная помощь, информация передаётся в профильные службы. Работа линии в ночное время будет продолжаться до 02:00. После перерыва операторы вновь начнут принимать звонки с 09:00. Для связи с горячей линией действует номер: 886141−3−19−29.

Ранее Life.ru писал, что в городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке. Среди госпитализированных трое детей. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети. В общей сложности ранения получили 40 человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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