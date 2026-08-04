ФМБА оказало помощь 49 пострадавшим после атаки ВСУ на Геленджик

В медицинских организациях ведомства в Краснодарском крае организовали круглосуточные пункты, где с жителями работают профильные специалисты. Также для пострадавших и их близких открыли горячую линию. Получить консультацию психолога можно в любое время суток.
К оказанию помощи привлекли 21 сотрудника, включая шестерых врачей, шесть медсестёр и двух медицинских психологов. На месте также работают младший персонал и четыре машины. Необходимые меры организовали по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.
Ранее Life.ru писал, что в городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке. Среди госпитализированных трое детей. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети. В общей сложности ранения получили 40 человек.
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