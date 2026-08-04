Суд арестовал новгородца за действия сексуального характера с младенцем

Ранее в Химках задержали 44-летнего иеромонаха по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Мужчина познакомился с ребёнком во «ВКонтакте» под вымышленным именем и убедил её отправить изображения интимного характера. Следственный отдел СК в Гатчине возбудил уголовное дело в марте 2026 года. Задержанный подтвердил факт переписки со школьницей и получения снимков. Суду предстояло определить для него меру пресечения.