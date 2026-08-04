В Днепропетровске, Сумах и Николаеве прогремели взрывы

Взрывы произошли в Днепропетровске, информирует агентство «Укринформ».
Кроме того, по данным телеканала «Общественное», взрывы прогремели в Сумах и Николаеве.
«В Сумах был слышен взрыв. В Николаеве был слышен звук взрыва. Повторные взрывы в Николаеве», — рассказали украинские журналисты.
Накануне вечером взрывы произошли в Чернигове.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях были включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.