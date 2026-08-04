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В Днепропетровске, Сумах и Николаеве прогремели взрывы

Взрывы зафиксированы на территории Украины, по данным украинских средств массовой информации, в частности, взрывы произошли в Днепропетровске.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Днепропетровске, информирует агентство «Укринформ».

Кроме того, по данным телеканала «Общественное», взрывы прогремели в Сумах и Николаеве.

«В Сумах был слышен взрыв. В Николаеве был слышен звук взрыва. Повторные взрывы в Николаеве», — рассказали украинские журналисты.

Накануне вечером взрывы произошли в Чернигове.

Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях были включены сирены.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.

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