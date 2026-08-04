Житель Курска получил 16 лет за госизмену и шпионаж в пользу Украины

В пресс-службе уточнили, что наказание назначено по совокупности преступлений. «Суд признал Павлова виновным и по совокупности преступлений окончательно путем частичного сложения назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в тюрьме первых 3 лет, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год».