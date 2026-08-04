Житель Курска получил 16 лет за госизмену и шпионаж в пользу Украины

Фигурантом уголовного дела являлся 23-летний Даниил Павлов. Ему инкриминировались государственная измена (статья 275 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а также легализация денежных средств, полученных преступным путем (часть 1 статьи 174.1 УК РФ).
В пресс-службе уточнили, что наказание назначено по совокупности преступлений. «Суд признал Павлова виновным и по совокупности преступлений окончательно путем частичного сложения назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в тюрьме первых 3 лет, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год».
Дополнительно суд постановил взыскать с осужденного штраф в размере 40 тысяч рублей. Также в доход государства конфискованы 20 тысяч рублей, которые, по данным следствия, были получены Павловым в результате противоправных действий.
Согласно материалам дела, Павлов занимался шпионской деятельностью в пользу Легиона «Свобода России»* и украинских спецслужб. Он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, а также иную информацию для использования против безопасности РФ, планируя перейти на сторону противника. Кроме того, он легализовал деньги, добытые преступным путем.
В суде отметили, что приговор еще не вступил в законную силу. У сторон есть право обжаловать его в порядке, предусмотренном законодательством.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.