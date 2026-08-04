Грузовик насмерть сбил россиянина на скутере в Таиланде

Ранее глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что убийство двух россиян в Паттайе серьёзно ударило по репутации Таиланда как безопасного туристического направления. Министр подчеркнул, что произошедшее стало шоком для руководства страны. Напомним, что в Паттайе полиция задержала двоих местных жителей по подозрению в убийстве 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых. Брат и сестра, переехавшие в Таиланд из Тюменской области, пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. По данным полиции, россияне стали жертвами ограбления: один из нападавших застрелил юношу, а его сообщник забил девушку до смерти. Задержанные указали места захоронения тел и спрятанных деталей мотоцикла. Жители Таиланда требуют казнить виновных.