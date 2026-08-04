Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик насмерть сбил россиянина на скутере в Таиланде

Российский турист погиб в аварии с грузовиком в Таиланде. Местные власти разыскивают родственников мужчины, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

ДТП произошло днём 2 августа на трассе Рама II в провинции Самутсакхон неподалёку от Бангкока. Россиянин Дмитрий З. передвигался на арендованном скутере. Напротив больницы Vibharam он столкнулся с грузовиком.

От полученных травм турист скончался на месте происшествия. Его тело доставили в больницу Самутсакхона для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас тайские власти пытаются связаться с родственниками погибшего. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что убийство двух россиян в Паттайе серьёзно ударило по репутации Таиланда как безопасного туристического направления. Министр подчеркнул, что произошедшее стало шоком для руководства страны. Напомним, что в Паттайе полиция задержала двоих местных жителей по подозрению в убийстве 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых. Брат и сестра, переехавшие в Таиланд из Тюменской области, пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. По данным полиции, россияне стали жертвами ограбления: один из нападавших застрелил юношу, а его сообщник забил девушку до смерти. Задержанные указали места захоронения тел и спрятанных деталей мотоцикла. Жители Таиланда требуют казнить виновных.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.