Источник заражения школьницы ВИЧ и гепатитом устанавливают в Ростовской области

— Сейчас идут различные мероприятия по установке, где девочка могла заразиться. Она получала медицинскую помощь, в том числе и в центральной городской больнице (Азова). Но помимо центральной городской больницы девочка получала различные манипуляции и в других организациях, — сказал Бридковский.