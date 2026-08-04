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Источник заражения школьницы ВИЧ и гепатитом устанавливают в Ростовской области

В Ростовской области проводятся следственные мероприятия, чтобы установить, где именно ребенок, проходивший лечение в Азовской городской больнице и других медорганизациях, заразился ВИЧ и гепатитом С. Об этом РИА Новости сообщил главврач больницы Вадим Бридковский.

В Ростовской области проводятся следственные мероприятия, чтобы установить, где именно ребенок, проходивший лечение в Азовской городской больнице и других медорганизациях, заразился ВИЧ и гепатитом С. Об этом РИА Новости сообщил главврач больницы Вадим Бридковский.

— Сейчас идут различные мероприятия по установке, где девочка могла заразиться. Она получала медицинскую помощь, в том числе и в центральной городской больнице (Азова). Но помимо центральной городской больницы девочка получала различные манипуляции и в других организациях, — сказал Бридковский.

Ранее СМИ писали, что школьницу заразили во время лечения от кишечной инфекции в горбольнице Азова. Минздрав региона, Росздравнадзор и прокуратура провели в больнице внеплановые проверки. Главврач подчеркнул, что больница заинтересована в установлении правды, говорится в материале.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после заражения 11-летней девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова. В региональном Минздраве, в свою очередь, добавили, что еще в апреле специалисты проводили внеплановую выездную проверку Центральной городской больницы Азова по случаю оказания медпомощи ребенку.