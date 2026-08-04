В Ивановской области четыре человека пострадали при столкновении лодок

Инцидент произошёл в вечернее время. Лодки столкнулись на расстоянии около 30 метров от берега, после чего одна из них продолжила движение и совершила наезд на дамбу. В результате происшествия пострадали двое мужчин и две женщины. Всех четверых направили в центральную районную больницу Кинешмы.