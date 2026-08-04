Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле превысило 6 тысяч человек

Как следует из документа, размещенного в Telegram-канале Родригеса, стихия унесла жизни 6125 человек. Неделей ранее официальные данные указывали на 5546 погибших, что означает увеличение числа подтвержденных жертв на 579 человек.
Медицинская помощь в больницах после землетрясений была оказана 60 992 пострадавшим.
Согласно информации властей, специалисты провели обследование 43 679 жилых строений. Из этого количества 41 624 дома признаны пострадавшими. При этом 25 325 зданий сохраняют пригодность для проживания, 9866 имеют ограничения по эксплуатации, а 6433 дома отнесены к категории высокого риска.
В соответствии с документом, лицам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже передано 287 новых квартир.
В рамках аварийно-восстановительных мероприятий было вывезено 346 755 тонн строительного мусора. По оценке властей, этот объем составляет 16,51% от общей массы завалов.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с интервалом в 39 секунд. Основной удар стихии пришелся на штат Ла-Гуайра и Каракас, после чего властями был введен режим чрезвычайной ситуации и начата широкомасштабная программа восстановления.