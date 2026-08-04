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Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 6125

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 6125, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 6125, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Он уточнил, что в больницах медпомощь получили 60 992 человека.

«Погибли 6125 человек», — сказал Родригес.

В официальной сводке правительства Венесуэлы сказано, что обследовано 43 679 домов, 41 624 дома признаны пострадавшими.

«25 325 домов остаются пригодными для проживания, 9866 имеют ограничения на эксплуатацию, а 6433 дома отнесены к категории высокого риска», — говорится в сообщении.

Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло 1 500 афтершоков.

По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.

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