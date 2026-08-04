Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 6125

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 6125, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.
Он уточнил, что в больницах медпомощь получили 60 992 человека.
«Погибли 6125 человек», — сказал Родригес.
В официальной сводке правительства Венесуэлы сказано, что обследовано 43 679 домов, 41 624 дома признаны пострадавшими.
«25 325 домов остаются пригодными для проживания, 9866 имеют ограничения на эксплуатацию, а 6433 дома отнесены к категории высокого риска», — говорится в сообщении.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло 1 500 афтершоков.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.