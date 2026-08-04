Четыре человека пострадали при столкновении лодок на Волге в Ивановской области

2 августа катер врезался в лодку с пятью отдыхавшими на реке Амур в Хабаровском крае. По предварительным данным, резиновая лодка с пятью людьми следовала от озера Падали в сторону Амурска, когда в нее врезался катер. После столкновения лодка опрокинулась. Один из находившихся на борту мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пассажиров доставило на берег проходившее рядом судно.