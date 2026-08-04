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Четыре человека пострадали при столкновении лодок на Волге в Ивановской области

В Ивановской области в результате столкновения двух моторных лодок на реке Волга пострадали четыре человека. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В Ивановской области в результате столкновения двух моторных лодок на реке Волга пострадали четыре человека. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Инцидент произошел поздно вечером в 30 метрах от берега в городе Юрьевец. После столкновения одна из лодок совершила наезд на дамбу.

— В результате происшествия пострадали четыре человека (два мужчины, две женщины) — госпитализированы в ЦРБ г. Кинешма, — говорится в сообщении.

На месте работали семь спасателей и две единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: использовании спасательных жилетов, соблюдении скорости и дистанции от сооружений.

2 августа катер врезался в лодку с пятью отдыхавшими на реке Амур в Хабаровском крае. По предварительным данным, резиновая лодка с пятью людьми следовала от озера Падали в сторону Амурска, когда в нее врезался катер. После столкновения лодка опрокинулась. Один из находившихся на борту мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пассажиров доставило на берег проходившее рядом судно.

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