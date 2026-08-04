Онищенко назвал трагедией случившееся с девочкой в больнице Азова

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Возможное заражение девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова — трагедия, но пострадавшая получит от государства все необходимое лечение, сможет жить полноценной жизнью, завести семью и родить здорового ребенка. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Конечно, это трагедия. Но она будет на контроле, поставлена на учет, будет получать медикаменты за счет государства. Когда она вырастет, то сможет даже создать семью, стать матерью. И если муж не будет заражен, то и ребенок может родиться здоровым. Но это, конечно, все равно крайне неприятная вещь, и здесь будет судебное разбирательство», — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что оценку произошедшему даст прокуратура. Если факт повторного использования одноразовых медицинских изделий, о котором говорят родители пострадавшей, подтвердится, то это будет серьезным нарушением.
Академик отметил, что подобные случаи бывали ранее, известно и о вспышке ВИЧ-инфекции в Элисте в 1988 году. Но это можно было оправдать безысходностью: тогда в больницах вообще не было одноразовых инструментов, неоднократное использование игл и шприцев считалось обычной практикой. Сейчас же ситуация иная, и такие случаи являются поводом для заведения уголовного дела.