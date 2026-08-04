Онищенко назвал трагедией случившееся с девочкой в больнице Азова

«Конечно, это трагедия. Но она будет на контроле, поставлена на учет, будет получать медикаменты за счет государства. Когда она вырастет, то сможет даже создать семью, стать матерью. И если муж не будет заражен, то и ребенок может родиться здоровым. Но это, конечно, все равно крайне неприятная вещь, и здесь будет судебное разбирательство», — сказал Онищенко.