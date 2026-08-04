Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 6125 человек

Ранее сообщалось, что в пострадавшем от землетрясения штате Ла-Гуайра пропавшими без вести числились 1338 человек. Губернатор Хосе Алехандро Теран представил данные на основе реестра жилья, переписи и обращений жителей. Стихия затронула почти 9% территории штата, полностью разрушила 180 строений и серьёзно повредила ещё 750 зданий. Временные лагеря принимали около 20 тыс. человек и обеспечивали их питанием, медицинской и психологической помощью. По данным на 25 июля, число погибших составляло 5 546, ранения получили 16 740 человек. В 107 временных убежищах разместили 23 811 жителей, а поддержку получили 128 324 семьи. Спасатели продолжали поисковые работы и допускали рост числа пропавших.