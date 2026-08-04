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После столкновения лодок на Волге пострадали четыре человека

В Ивановской области столкнулись две моторные лодки, травмы получили четыре человека, пострадавшие госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Две моторные лодки столкнулись в Ивановской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент случился на Волге в районе населённого пункта Юрьевец. По предварительным данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы.

«Поступило сообщение о столкновении двух моторных лодок в 30 метрах от берега с последующим наездом одной из них на дамбу (город Юрьевец, река Волга)… Пострадали четыре человека (два мужчины, две женщины) — госпитализированы в ЦРБ города Кинешма», — заявили в ведомстве.

Причина случившегося устанавливается.

Напомним, в Хабаровском крае катер столкнулся с резиновой лодкой. Инцидент случился в акватории реки Амур. Погиб один человек.

В июле две моторные лодки столкнулись на Ладожском озере в Ленинградской области. По данным МЧС РФ, травмы получили два человека.

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