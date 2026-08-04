После столкновения лодок на Волге пострадали четыре человека

Две моторные лодки столкнулись в Ивановской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Инцидент случился на Волге в районе населённого пункта Юрьевец. По предварительным данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы.
«Поступило сообщение о столкновении двух моторных лодок в 30 метрах от берега с последующим наездом одной из них на дамбу (город Юрьевец, река Волга)… Пострадали четыре человека (два мужчины, две женщины) — госпитализированы в ЦРБ города Кинешма», — заявили в ведомстве.
Причина случившегося устанавливается.
Напомним, в Хабаровском крае катер столкнулся с резиновой лодкой. Инцидент случился в акватории реки Амур. Погиб один человек.
В июле две моторные лодки столкнулись на Ладожском озере в Ленинградской области. По данным МЧС РФ, травмы получили два человека.