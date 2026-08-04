Житель Хабаровского края заплатит за купленную на остановке чёрную икру

Запрещенный для свободного оборота деликатес мужчина приобрел на автобусной остановке «Оремиф», отнес домой и хранил до момента изъятия полицейскими. Суд признал его виновным в незаконном обороте водных биоресурсов и приговорил к 240 часам обязательных работ.