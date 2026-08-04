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Житель Хабаровского края заплатит за купленную на остановке чёрную икру

Он приговорён к 240 часам обязательных работ.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевске-на-Амуре суд взыскал с местного жителя 108 тысяч рублей за купленную на остановке черную икру, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Запрещенный для свободного оборота деликатес мужчина приобрел на автобусной остановке «Оремиф», отнес домой и хранил до момента изъятия полицейскими. Суд признал его виновным в незаконном обороте водных биоресурсов и приговорил к 240 часам обязательных работ.

— Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного государству ущерба в размере 108 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск, сумма ущерба взыскана с местного жителя, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, житель Хабаровского края заплатил 1,4 млн рублей за 3 кг чёрной икры.