«Мтавари архи»: в Тбилиси Су-25 задел столб освещения

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Штурмовик Су-25 задел в Тбилиси опору освещения, когда его перевозили с авиазавода. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».
Инцидент произошел на окраине Тбилиси, где расположен авиационный завод, модернизирующий военные самолеты и вертолеты.
Предположительно, самолет при помощи специальной техники перевозили с завода, когда он задел столб. В результате инцидента на дороге образовались заторы.
Министерство обороны Грузии официальных комментариев в связи со случившимся не распространяло.