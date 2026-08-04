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«Мтавари архи»: в Тбилиси Су-25 задел столб освещения

По информации телеканала, инцидент произошел, когда самолет перевозили с авиазавода.

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Штурмовик Су-25 задел в Тбилиси опору освещения, когда его перевозили с авиазавода. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Инцидент произошел на окраине Тбилиси, где расположен авиационный завод, модернизирующий военные самолеты и вертолеты.

Предположительно, самолет при помощи специальной техники перевозили с завода, когда он задел столб. В результате инцидента на дороге образовались заторы.

Министерство обороны Грузии официальных комментариев в связи со случившимся не распространяло.