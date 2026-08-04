Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у южных Курил

Толчки магнитудой 4,5 зарегистрировали в акватории Тихого океана неподалёку от южной части Курильских островов. По словам Семёновой, источник находился примерно в 80 километрах к югу от села Малокурильское на Шикотане, а очаг располагался на глубине 72 километров. Эпицентр этого землетрясения пришёлся на район у японского острова Хоккайдо. Толчки достигли территории Шикотана, однако данных о последствиях или повреждениях не поступало.