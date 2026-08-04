При пожаре на рынке на Мадагаскаре сгорели 3,2 тысячи киосков

На Мадагаскаре зафиксировано крупное возгорание на рынке, информирует портал 2424.mg.
Инцидент случился в населённом пункте Туамасина, который находится на востоке Мадагаскара.
По предварительным данным, погиб один человек. Ещё один человек получил травмы.
По словам местных властей, в результате пожара сгорели почти 3,2 тысячи киосков.
«Пламя охватило 90 процентов торговой площади — сгорели киоски с продуктами, одеждой, обувью, тканями и косметикой. Тело погибшего обнаружили в павильоне с кухонной утварью, его личность пока не установлена», — говорится в сообщении.
Возможной причиной возгорания названо короткое замыкание.
Напомним, в Швейцарии во время пиротехнического шоу загорелась баржа с фейерверками.
По данным Бюро по управлению государственными и общественными землями Соединённых Штатов, в Неваде загорелся военный полигон, связанный с ядерными испытаниями и пришельцами.