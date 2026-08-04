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Куба в пятый раз за месяц полностью осталась без света

На Кубе сообщили, что, несмотря на успешный ход восстановительных работ, перепады напряжения привели к полному отключению сети в стране.

Источник: Аргументы и факты

Куба вновь полностью обесточена, масштабное отключение света в республике произошло в пятый раз за последний месяц, сообщило государственное издание Cubadebate.

Отмечается, что, несмотря на успешный ход восстановительных работ, перепады напряжения привели к отключению сети. Проблемы с электричеством в стране наблюдаются на фоне энергетического кризиса, который обострился из-за запрета со стороны США на поставку топлива кубинской стороне.

Напомним, 3 августа электроэнергетическая компания Union Eléctrica de Cuba сообщала, что на Кубе произошло масштабное отключение электроэнергии. Речь шла о четвёртом по счёту крупном блэкауте на территории этого островного государства. В предыдущий раз отключение национальной энергосистемы случилось 14 июля.

В конце мая агентство Associated Press проинформировало, что миллионы жителей Кубы столкнулись с нехваткой воды из-за острого дефицита нефти. По данным журналистов, власти страны связали эту ситуацию с энергетической блокадой со стороны США.

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