В Хабаровском крае два человека пострадали в ДТП с грузовиком

В Ванинском районе столкнулись грузовик и Toyota Corolla Axio, водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло вечером 3 августа на трассе «Лидога — Ванино». При столкновении часть легкового автомобиля оказалась под грузовиком. Двух пострадавших в ДТП молодых людей скорая помощь доставила в больницу села Троицкого в тяжелом состоянии.
Из поврежденного автомобиля их достали сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, ранее две девочки на самокате получили травмы в ДТП в Комсомольске-на-Амуре.
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