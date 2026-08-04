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В Хабаровском крае два человека пострадали в ДТП с грузовиком

Молодых людей доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Ванинском районе столкнулись грузовик и Toyota Corolla Axio, водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло вечером 3 августа на трассе «Лидога — Ванино». При столкновении часть легкового автомобиля оказалась под грузовиком. Двух пострадавших в ДТП молодых людей скорая помощь доставила в больницу села Троицкого в тяжелом состоянии.

Из поврежденного автомобиля их достали сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее две девочки на самокате получили травмы в ДТП в Комсомольске-на-Амуре.

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