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Пять пожаров, один утонувший — что произошло в Красноярском крае

Региональное МЧС озвучило сводку происшествий за минувшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

Пять пожаров, один утонувший, пять ДТП — столько раз спасатели регионального управления МЧС выезжали на вызовы за минувшие сутки. Так, накануне вечером в Кировском районе Красноярска загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. Пострадали домашние вещи на площади 4 квадратных метра. Причина: короткое замыкание электропроводки.

А в селе Прилужье (Ужурский округ) хозяин дома неосторожно курил в доме и устроил пожар. Выгорело всего два квадратных метра, но этого хватило, чтобы мужчина отравился продуктами горения насмерть.

На оказание помощи при ДТП спасатели выезжали 5 раз, погиб 1 человек, травмированы 3, спасен 1. Одно из них произошло в Ирбейско-Саянском округе в результате съезда с дороги и опрокидывания легкового автомобиля.

И одно ЧП на водоеме — под Минусинском в протоке утонул мужчина. В отличие от него жителю Красноярска повезло — он начал тонуть в районе Ярыгинской набережной, но был спасен очевидцами.

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