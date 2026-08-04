Учёные назвали возможную причину гибели птиц на Камчатке

Напомним, сотрудники Минсельхоза региона совместно с представителями Россельхознадзора и Роспотребнадзора провели отбор образцов у погибших животных. Поводом для проверки стали сообщения о массовой гибели птиц, появившиеся в средствах массовой информации. После поступления информации специалисты выехали на побережье, где на нескольких участках обнаружили не менее 14 погибших особей.