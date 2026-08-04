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В Тбилиси самолёт, предположительно Су-25, зацепился за опору освещения

Самолёт, предположительно Су-25, зацепил опору освещения в районе Святой Варвары на окраине Тбилиси. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошёл неподалёку от авиационного предприятия.

Источник: Life.ru

«Как сообщают очевидцы с места, воздушное судно зацепилось за опору освещения в районе Святой Варвары в Тбилиси», — передаёт агентство Chemi qalaqi mklavs.

По данным «Мтавари», речь может идти о штурмовике Су-25. Рядом с местом происшествия расположен авиационный завод.

Местные жители утверждают, что похожие случаи на этой территории уже происходили ранее. Официальных данных о причинах инцидента, повреждениях самолёта и возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее в Новгородской области легкомоторный самолёт Л-4 экстренно сел на мелководье озера Ильмень в районе Аркадского залива неподалёку от деревни Малое Лучно. На борту находились два человека, они не пострадали и самостоятельно добрались до берега. На месте работают спасатели, причины происшествия устанавливаются.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.