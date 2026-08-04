В Тбилиси самолёт, предположительно Су-25, зацепился за опору освещения

Ранее в Новгородской области легкомоторный самолёт Л-4 экстренно сел на мелководье озера Ильмень в районе Аркадского залива неподалёку от деревни Малое Лучно. На борту находились два человека, они не пострадали и самостоятельно добрались до берега. На месте работают спасатели, причины происшествия устанавливаются.