77-летний мужчина продал машину и отдал деньги мошенникам в Приморье

Все началось с того, что пенсионеру позвонила неизвестная и сообщила о предстоящей замене счетчиков. Затем ему перезвонил другой человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лжесиловик заявил, что с пенсионером уже связались мошенники, и предложил перевести все накопления на некий «безопасный» счет, чтобы их не похитили.