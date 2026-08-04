Больница в Хабаровском крае заплатит за отказ лечить инвалида

В поселке Солнечный суд взыскал с районной больницы 100 тысяч рублей морального вреда в пользу пожилого инвалида, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мужчина обратился в больницу за медицинской помощью, но дежурная смена отказала в экстренном лечении. Это ухудшило состояние пациента.
— Отказ признан грубым нарушением прав пациента, вызвал у него страх, разочарование и безысходность. Больница является единственным медучреждением в районе, что лишило его помощи по месту жительства. С больницы взыскана компенсация морального вреда за некачественную медпомощь, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, врач в Хабаровском крае заплатит 1 млн рублей за продажу фальшивого больничного.